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OPERAÇÃO POLICIAL

Trio é preso em porto clandestino com R$ 1,2 milhão em vapes e emagrecedores no PR

Flagrante ocorreu em um porto clandestino no distrito de Porto Mendes

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Trio é preso em porto clandestino com R$ 1,2 milhão em vapes e emagrecedores no PR
Autor Os policiais identificaram uma grande quantidade de cigarros eletrônicos e medicamentos emagrecedores - Foto: divulgação/BPFRON

Uma operação integrada entre a Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) da Polícia Militar resultou na prisão de três homens e na apreensão de uma carga contrabandeada avaliada em R$ 1,2 milhão na última terça-feira (18). O flagrante ocorreu em um porto clandestino localizado no distrito de Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon, na região Oeste do Paraná.

- leia mais: Identificado motorista de caminhão que morreu em acidente com 23 vítimas na BR-373

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Durante patrulhamento de rotina e monitoramento nas margens do Lago de Itaipu, as equipes policiais avistaram dois automóveis posicionados no local no momento exato em que uma embarcação suspeita se aproximava da margem. Ao realizarem a abordagem enquanto o grupo descarregava os volumes, os agentes contiveram os suspeitos, incluindo um homem que tentou fugir a pé pela vegetação, mas acabou capturado.

Na inspeção das caixas transportadas, os policiais constataram que o carregamento era composto por uma grande quantidade de cigarros eletrônicos e medicamentos emagrecedores de origem estrangeira. A Polícia Federal estima que a apreensão dos eletrônicos, dos remédios, do barco e dos dois carros causou um prejuízo severo às organizações criminosas que atuam no tráfego clandestino de mercadorias na região de fronteira. Os três detidos, a embarcação, os veículos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos legais.

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Batalhão de Polícia de Fronteira cigarros eletrônicos CONTRABANDO fronteira Brasil Polícia Federal Prisão
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