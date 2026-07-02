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Trio chega em Porsche e furta R$ 7,5 mil em ótica de shopping no PR

O furto foi flagrado pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento em Curitiba

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 18:05:22 Editado em 02.07.2026, 18:05:17
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Trio chega em Porsche e furta R$ 7,5 mil em ótica de shopping no PR
Autor Suspeitos chegaram de Porsche preto - Foto: Reprodução TV Record

Três suspeitos utilizando um Porsche preto furtaram cerca de R$ 7,5 mil em produtos de uma ótica localizada em um shopping no bairro Tarumã, em Curitiba (PR). A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), já apreendeu o veículo de luxo utilizado na fuga e identificou dois dos envolvidos na ação criminosa, que são irmãos.

-LEIA MAIS: Casal é perseguido e executado a tiros dentro de carro no PR

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O furto foi flagrado pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento. As imagens mostram o grupo se aproveitando do momento em que as funcionárias da ótica estavam ocupadas no atendimento a outros clientes para retirar diversos óculos das prateleiras. A ação durou poucos minutos. Segundo testemunhas, antes de invadirem a ótica, os suspeitos ainda tentaram furtar produtos de uma loja de cosméticos situada no mesmo centro comercial, mas não conseguiram concluir a ação.

Após deixarem o shopping com as mercadorias, o trio fugiu a bordo do Porsche. Durante as investigações, a polícia conseguiu rastrear e apreender o automóvel, constatando que ele está registrado no nome de uma parente dos dois irmãos já identificados.

Segundo a PC-PR, as buscas no sistema apontaram que os suspeitos identificados não possuem antecedentes criminais. Eles devem ser intimados em breve para prestar depoimento oficial. A Polícia Civil segue com as diligências para identificar e localizar o terceiro envolvido no crime, além de tentar recuperar os óculos furtados da loja.

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´polícia Curitiba Furto PORSCHE segurança shopping
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