Trio armado é preso antes de cometer crime no Paraná; entenda

Três homens foram presos em flagrante na noite de sexta-feira (19), em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC). O grupo foi pego com um arsenal por equipes das Rondas Ostensivas Municipais (Romu) da Guarda Municipal na região do Monte Líbano.

O guarda Jacomel falou à reportagem que o trio estava em atitude suspeita dentro de um Corsa Classic. As informações chegaram à GM por meio da própria população. “No patrulhamento localizamos o veículo, fizemos a abordagem e, em um primeiro momento após a revista, não encontramos nada. Mas encontramos no carro quatro armas de fogo”, disse ele.

Os guardas acharam uma pistola glock de calibre 9mm com seletor de rajada, uma de calibre. 380, uma de calibre 7.65 e um revólver de calibre 38. Questionados sobre a situação, ainda de acordo com Jacomel, os suspeitos falaram à GM que iriam realizar uma cobrança ao patrão depois de uma briga que tiveram no período da tarde. “A história a princípio pode parecer estranha, porém a situação de flagrante nos faz crer que eles, provavelmente, iriam cometer um homicídio”, completou o guarda à reportagem do Portal ARede.

