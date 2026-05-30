Trigêmeas que nasceram prematuras no norte do PR recebem alta da UTI

As trigêmeas Ana Lívia, Ana Clara e Ana Vitória receberam alta da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) do Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP) em Santo Antônio da Platina (PR) após passarem 24 dias sob monitoramento e cuidados intensivos. O caso mobilizou dezenas de profissionais de saúde desde o momento do parto até a estabilização clínica das recém-nascidas.

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As irmãs nasceram prematuras no dia 3 de maio, com 33 semanas e quatro dias de gestação. Os nascimentos por cesárea ocorreram em intervalo de quatro minutos (às 8h56, 8h58 e 9h00). Logo após o parto, as três precisaram ser encaminhadas para a UTI Neonatal, inclusive a segunda bebê necessitando de suporte respiratório imediato na própria sala de cirurgia ao nascer, enquanto as outras duas permaneciam sob observação constante.



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A mãe das meninas, Ana Paula da Silva, moradora de Santo Antônio da Platina, relata que a notícia da gestação múltipla foi um grande impacto inicial. "Quase morri de susto, pois tenho mais três filhos além delas. Fiquei feliz agora que já estou no quarto. A equipe daqui está nos ajudando muito", agradeceu. O pai, Wellington Alves da Conceição, também comemorou a evolução das filhas. "A experiência aqui no hospital foi muito positiva. Bom saber que as minhas meninas já estão de alta da UTI. Mais um pouco e estaremos com elas em casa", projetou.

Atualmente, as trigêmeas seguem em observação na enfermaria do hospital pelos próximos dias. Elas passam por acompanhamento especializado voltado ao ganho de peso, desenvolvimento e estabilidade clínica para garantir que tenham condições totalmente seguras antes de receberem a alta hospitalar definitiva.

O Hospital Regional é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e referência no atendimento materno-infantil de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A maternidade realiza uma média de 180 partos mensais, mas casos de trigêmeos são raros na unidade. O último registro havia ocorrido em março de 2025. Para o secretário de Estado da Saúde, Cesar Neves, o sucesso do caso reforça a eficiência da infraestrutura pública. "O nascimento e a recuperação dessas trigêmeas refletem o trabalho integrado das equipes multiprofissionais, desde o parto até a alta hospitalar, garantindo suporte especializado tanto para os bebês quanto para a mãe em todas as etapas do atendimento", destacou.

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O Paraná vem consolidando posição de destaque na assistência às gestantes. Pelo sexto ano consecutivo, o estado registrou o maior percentual do Brasil de mães que realizaram sete ou mais consultas de pré-natal pelo SUS, atingindo índice de 89% em 2025, superando a média nacional de 79,2%.