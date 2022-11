Trevo da PR-445 será interditado nesta quarta-feira; saiba mais

Da Redação

O tubo que será substituído é nesse local

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) divulgou, na noite desta terça-feira (29), a interdição total da PR-455 no trecho entre o trevo de acesso ao município de Tamarana e o viaduto da BR-376, em Mauá da Serra. Os dois sentidos de fluxo da via serão interrompidos entre as 8 e 18 horas desta quarta-feira (30).

O ponto exato a ser interditado, será na PR- 445, km 3+500, conhecido popularmente como placa da Vaca. Segundo a PRE a interdição é necessária para realização de obras emergenciais de prevenção de desmoronamento. A corporação informa que um duto sob a pista que serve de transposição de água pluvial necessita reparo. A PRE também descartou, inicialmente, risco de desabamento.

A orientação aos motoristas é que utilizem caminhos alternativos. O deslocamento de Londrina para Ponta Grossa e Curitiba, por exemplo, pode ser feito via Arapongas, Apucarana e Mauá da Serra. Outra possibilidade, no mesmo trajeto, é seguir por Assaí, Piraí do Sul e Castro.

