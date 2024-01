Três vítimas de acidente em Toledo na PR-317 são identificadas

As três vítimas fatais da mesma família que morreram em um acidente com quatro veículos ocorrido na última segunda-feira (8), na PR-317, foram identificadas. A família era da cidade de Toledo, no Oeste do Paraná, e todas estavam no mesmo carro.

continua após publicidade

- CONFIRA O ACIDENTE: Acidente no Oeste do Paraná mata duas mulheres e uma criança

Morreram no acidente a motorista do veículo, Mayara Leidens, de 30 anos de idade, a irmã, Mariana Leidens Frisso, de 19 anos; Além disso, a filha de cinco anos de idade da motorista, Lara Leidens, também morreu.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Além das três vítimas fatais, outras duas crianças da família, uma de nove anos e outra de um ano, estavam no carro no momento do acidente. As duas crianças foram encaminhadas com ferimentos graves ao Hospital Bom Jesus de Toledo, logo após o acidente. Não há informações sobre o estado de ambas até o momento.

Siga o TNOnline no Google News