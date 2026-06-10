Três veterinários são indiciados por maus-tratos a animais no PR

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu, nesta quarta-feira (10), um inquérito policial que apurou a prática de maus-tratos contra animais e resultou no indiciamento de três médicos veterinários e de uma empresa prestadora de serviços médico-veterinários em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

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A investigação teve início em março de 2026 após denúncias e registros audiovisuais que mostram cães sendo deixados em via pública após procedimentos realizados pela clínica investigada.

De acordo com as apurações, dois cães recolhidos para castração foram deixados em uma área da Vila Mezzomo, distante da região na qual viviam. Após serem localizados, os animais apresentavam sinais de desidratação e ferimentos decorrentes do procedimento cirúrgico.

Conforme o delegado da PCPR Derick Moura, durante o inquérito, foram realizadas diligências, análises técnicas e reunidos laudos periciais que apontaram irregularidades no funcionamento da clínica investigada.

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Entre os fatos apurados, foram identificadas condições inadequadas para a manutenção de animais, falhas em procedimentos de isolamento sanitário, armazenamento irregular de materiais cirúrgicos e acondicionamento inadequado de cadáveres de animais.

“As investigações também apontaram o uso de instrumentos inadequados em procedimentos veterinários, o que teria causado lesões em um dos animais atendidos”, diz o delegado.

No decorrer da apuração, os investigados alegaram que a destinação dos cães seguiu protocolo de Captura, Esterilização e Devolução (CED). Contudo, a investigação concluiu que os procedimentos adotados não atenderam aos requisitos previstos para a aplicação do protocolo.

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“Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a PCPR indiciou os envolvidos pelo crime de maus-tratos a animais”, completa.

O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público para análise e adoção das medidas cabíveis.

DENÚNCIAS - A PCPR solicita a colaboração da população no combate aos maus-tratos contra animais silvestres e domésticos. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou na Delegacia Virtual de Proteção Animal.

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Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.