Três suspeitos são presos após desaparecimento de jovem

Nesta quinta-feira (2), a Polícia Civil prendeu três suspeitos pelo desaparecimento da jovem Amanda Albach, moradora de Fazenda Rio Grande, no Paraná. A prisão aconteceu em Canoas, no Rio Grande do Sul.

Segundo o advogado que representa a família, a polícia de Santa Catarina já tem vários elementos que apontam para os três suspeitos.

A jovem de 21 anos havia sido vista pela última vez em uma famosa balada da Praia de Jurerê, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Antes de desaparecer, ela enviou uma mensagem para a mãe avisando que retornaria para a região de Curitiba com um carro de aplicativo.



Apesar de o corpo de Amanda não ter sido encontrado, o advogado descreve que tudo aponta para a morte da jovem.



Para dar seguimento nas investigações, a Polícia Civil fez o pedido de prisão temporária, que foi autorizada pela Justiça.

A investigação é feita pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Laguna.

Com informações da Banda B.