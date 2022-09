Três suspeitos de tráfico são mortos durante confronto com a PM

Da Redação

Um confronto entre policiais militares do Choque e traficantes terminou com pelo menos três criminosos mortos, na noite deste sábado (24). O confronto ocorreu em Rolândia, quando os policiais abordaram dois veículos sendo que um transportava a droga e o outro seria o ‘abatedor’.

A ação conjunta entre o Serviço de Inteligência da PM, Choque Londrina e RONE de Curitiba, foi deflagrada após a polícia tomar conhecimento sobre um grupo de suspeitos que teriam saído de Londrina com destino ao Paraguai, e de lá trariam um grande carregamento de entorpecentes distribuídos em vários veículos, entre eles um Gol de cor vermelha e uma Hyundai Vera Cruz de cor prata.

Com apoio de duas viaturas do Choque de Londrina, foram iniciadas as diligências na BR-369 entre Arapongas e Rolândia, quando por volta das 22h40, foram avistados ambos os veículos passarem por Arapongas sentido Rolândia. As equipes tentaram fazer a abordagem do veículo Gol, mas segundo a polícia, as autoridades foram recebidas a tiros. Neste primeiro confronto dois suspeitos morreram. Os óbitos foram confirmados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A outra equipe do Choque tentou abordar o segundo veículo, sendo um Hyundai Vera Cruz prata e também foi recebida a tiros. Houve confronto e um suspeito chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas entrou em óbito no hospital.

No Hyundai a polícia apreendeu 821,355 quilos de maconha e no Gol vermelho mais de 32 quilos do entorpecente, totalizando 853,655 quilos. Também foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e uma pistola Taurus calibre 7.65.

