Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná (FICCO/PR) na noite de terça-feira (24) resultou na prisão de três homens suspeitos de roubo agravado em Foz do Iguaçu, na recuperação de mais de uma centena de equipamentos eletrônicos e na apreensão do veículo usado no crime. A ofensiva reuniu policiais federais e militares do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM) e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) após levantamentos sobre o automóvel empregado pelos envolvidos e o provável paradeiro do grupo após a ação criminosa.

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Com base nas informações apuradas, as equipes foram até uma casa no bairro Cidade Nova, onde encontraram três homens e duas mulheres. No endereço, os policiais localizaram diversos aparelhos eletrônicos que aparentavam ter relação com os bens levados no roubo, além de celulares, roupas e um molho de chaves compatível com o carro utilizado na ocorrência. Os três homens receberam voz de prisão e as duas mulheres foram conduzidas para os procedimentos da polícia.

As informações colhidas durante a abordagem levaram as equipes a encontrarem o veículo usado no assalto abandonado em outro bairro. As chaves apreendidas na residência permitiam o uso do automóvel, que foi levado para a 6ª Subdivisão Policial.

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Entre os produtos recuperados pelos agentes estão 25 celulares POCO X8, 32 tablets REDMI PAD 2, 43 antenas Ubiquiti, sete Cloud Switches e quatro modems de fibra. Durante a ocorrência, as vítimas também reconheceram os três homens presos como participantes do roubo.

Imagens de câmeras de monitoramento ajudaram a identificar os suspeitos, e na casa também foi recolhida uma peça de roupa que, conforme os levantamentos policiais, tinha características parecidas às usadas por um dos investigados em outro roubo ocorrido na manhã de 23 de novembro, no bairro Morumbi, situação que poderá ser apurada em investigação. Os presos, as pessoas conduzidas e os itens apreendidos foram apresentados à autoridade policial para as medidas legais cabíveis.