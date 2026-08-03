Três são presos em operação da Polícia Civil sobre assassinato e ocultação de cadáver no PR

Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrada para investigar a morte de Silmara da Luz, de 48 anos, no bairro Atuba, em Curitiba. A ação, divulgada nesta segunda-feira (3), tinha como foco principal o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Sumariante do Tribunal do Júri, mas acabou resultando na apreensão de porções fracionadas de maconha, crack e cocaína, além de quantias em dinheiro e insumos utilizados para o comércio ilícito de entorpecentes.

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Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes policiais utilizaram o apoio de cães farejadores para localizar os entorpecentes prontos para a venda nas residências vistoriadas. Paralelamente, peritos da Polícia Científica do Paraná realizaram exames periciais nos imóveis no intuito de colher vestígios biológicos que ajudem a elucidar a dinâmica e a autoria do homicídio. Diante do flagrante do material apreendido, os três moradores dos locais foram conduzidos à delegacia e permanecem à disposição do Poder Judiciário.

A operação é um desdobramento direto das investigações sobre a morte de Silmara da Luz, que foi torturada e assassinada entre os meses de outubro e novembro de 2025 após ter o desaparecimento registrado por familiares. O corpo da vítima foi ocultado em um terreno abandonado e localizado como uma ossada na Estrada da Ribeira em janeiro deste ano, quando exames periciais confirmaram oficialmente a sua identidade. A Polícia Civil mantém o caso sob apuração para identificar todos os envolvidos no crime.