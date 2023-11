Três são mortos em megaoperação contra o tráfico de drogas no PR

A operação envolveu mais de 500 agentes, incluindo policiais da Polícia Militar do Paraná (PM-PR) e da Polícia Penal do Paraná

Três homens foram mortos nesta quarta-feira (29) durante megaoperação da Polícia Civil do Paraná (PC-PR) contra o tráfico de drogas. Os policiais cumpriram de mais de 150 mandados em 10 cidades do Estado, a maioria da região Sudoeste. Os homens teriam resistido a mandados de prisão e, segundo a PC-PR, entraram em confronto com a polícia.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Motorista embriagado provoca colisão e é preso no PR; veja o acidente

A operação envolveu mais de 500 agentes, incluindo policiais da Polícia Militar do Paraná (PM-PR) e da Polícia Penal do Paraná (PP-PR), além de cães farejadores e helicópteros.

continua após publicidade

Ao todo, foram cumpridos 159 mandados judiciais contra organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na região Sudoeste do Estado.

Dentre as ordens estão 73 mandados de prisão temporária e 86 de busca e apreensão. A ação aconteceu simultaneamente em Francisco Beltrão, Mangueirinha, Mariópolis, Palmas, Pato Branco, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste e Vitorino, além de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com as investigações de alta complexidade, a organização criminosa comandava o tráfico de drogas na região com foco nos municípios de Palmas, Pato Branco e Francisco Beltrão. Conforme apurado, os alvos desta operação estão ligados a outros crimes como roubos e homicídios.

continua após publicidade

A PC-PR apurou que alguns dos alvos são criminosos presos que continuam a liderar o tráfico de drogas de dentro do sistema penitenciário, contando com a ação externa de indivíduos que fazem parte da organização criminosa.

Os indivíduos alvos da operação deverão responder pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

Siga o TNOnline no Google News