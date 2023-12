Três PMs são presos suspeitos de cometerem homicídio em Ibiporã

Três policiais militares foram presos durante uma operação nesta quarta-feira (6), em Ibiporã, no Norte do Paraná, suspeitos de terem participação em uma organização criminosa de cometerem homicídio com pagamento de propina.

Entre os alvos da operação do Ministério Público do Paraná (MP-PR), está uma ex-vereadora de Alvorada do Sul que teria ligação com as ações. Ao todo, a Operação Mar Vermelho, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e um mandado de imposição de medidas cautelares e sete de busca e apreensão.

Os agentes presos estavam usando tornozeleira eletrônica desde quando as investigações iniciaram. O balanço completo da operação será divulgado ao longo do dia.

Pagamento de propina:

As investigações iniciaram após a morte de um agiota na região central de Ibiporã em 10 de setembro de 2021. Inicialmente, o caso foi tratado como confronto policial, mas o Grupo de Operações Especiais (Gaeco), identificou que os agentes praticaram a execução mediante ao pagamento de propina.

Segundo os policiais, uma família de Bela Vista do Paraíso, entre eles uma ex-vereadora, teriam contraído uma dívida de cerca de R$ 180 mil com agiotas de Londrina. Após a dívida se acumular, eles contrataram os militares para que matassem os dois agiotas que estavam fazendo a cobrança. O valor pago para a execução foi de aproximadamente R$ 100 mil, segundo a polícia.

Agiotas atraídos para o crime:

No dia da ação, os suspeitos de terem contratados os policiais atraíram os dois agiotas até Ibiporã em um centro comercial. Feito o pagamento, as vítimas saíram do local e foram abordados pelos agentes poucos metros depois foram baleados pelos policiais. Um deles morreu e o outro conseguiu escapar.

Presos:

Os três agentes estavam cumprindo medidas cautelares com o uso de tornozeleira eletrônica. O quarto policial, está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais. A ex-vereadora, também está utilizando tornozeleira eletrônica e responde em liberdade. O pai dela e o irmão foram alvos da operação desta quarta, um deles é considerado foragido.

