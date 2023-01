Três pessoas são presas após pavão ser furtado no litoral do Paraná

Da Redação

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) recuperou um pavão menos de 24 horas após o seu furto, nesta sexta-feira (13). Três pessoas foram presas em flagrante pelo crime e maus-tratos.

O animal foi furtado na quinta-feira em um restaurante de Matinhos, no Litoral do Estado.

Após investigações, os policiais civis que estão atuando no Verão Maior Paraná localizaram os indivíduos e recuperaram o animal.

VERÃO MAIOR PARANÁ

O Verão Maior Paraná terá ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

