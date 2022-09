Três pessoas são mortas em apartamento nesta madrugada, no Paraná

Da Redação

O crime foi registrado na madrugada desta quinta-feira

Três pessoas foram encontradas mortas no interior de um apartamento na área central de Campo Mourão, no noroeste do Paraná, na madrugada desta quinta-feira (15). De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), as vítimas foram executadas a tiros. Uma outra pessoa também foi baleada, mas foi socorrida e internada em estado grave.

As autoridades acreditam que o crime aconteceu enquanto as vítimas dormiam. Na sequência, a pessoa que efetuou os disparos teria fugido em um automóvel, sentido à Maringá.

Os moradores do prédio acordaram assustados com o barulho dos tiros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para atender a ocorrência. Assim que chegaram no local, confirmaram a morte de três pessoas, sendo duas identificadas como Ronaldo Samuel Peres da Silva, de 42 anos, e Adriano Tupech, de 34.

O morador ferido foi encaminhado para um hospital.

A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações do site Tá Sabendo.

