Três pessoas mortas e duas feridas em acidente na PR-573

Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas, após o carro que estavam capotar na PR-573, em Braganey. Três vítimas eram servidoras da educação de Corbélia e a cidade está em choque, segundo a secretária.

Três das cinco vítimas eram servidoras públicas da Prefeitura de Corbélia. As três atuavam no Centro de Educação Infantil (CMEI) Construindo o Saber.

A Prefeitura emitiu nota de pesar pelo falecimento das servidoras.

“É com extremo e profundo pesar que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura comunica o falecimento das servidoras, Ana Thomas, professora, e Jociele Ceccon, secretária. Ambas atuavam no CMEI Construindo o Saber. Ana e Jociele se envolveram em acidente ocorrido na noite desta quinta, 02/06, nas proximidades do município de Braganey. Embora ainda jovens, a professora Ana e a secretária Jociele já faziam parte da Rede Municipal de Ensino há anos, onde deixaram sua marca como profissionais e seres humanos excelentes.”

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista Clayton Breda e a professora Ana Thomas morreram no local do acidente, Jociele Ceccon chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.



Outras vítimas de 36 e 37 anos, continuam hospitalizadas. O estado de saúde de uma delas é grave, enquanto a outra se recupera bem, conforme a prefeitura. As causas que provocaram o capotamento do carro estão sendo apuradas.