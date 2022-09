Três pessoas morrem na hora após batida de carro contra árvore no PR

Da Redação

A identidade das vítimas ainda não foi confirmada

Três pessoas morreram na hora em consequência da batida do carro em que estavam contra uma árvore na Cidade Industrial de Curitiba, na noite de sábado (4). O acidente foi na Rua Senador Accioly Filho. A identidade das vítimas ainda não foi confirmada.

Segundo as primeiras informações, as vítimas são o motorista do automóvel Golf, que tinha 37 anos, e duas passageiras, de 19 e 20 anos. Uma das jovens foi arremessada para fora do carro, segundo o tenente Retexin, do Corpo de Bombeiros.

“Chegamos ao local com nossas equipes e o médico, mas as vítimas já estavam em óbito. Foi uma colisão de alta intensidade. Não temos como afirmar se estavam fazendo uso de cinto”, diz.

A Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) investiga as circunstâncias do acidente.

Com informações da Banda B.

