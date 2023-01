Três pessoas morrem em grave acidente envolvendo três carros na PR-483

Da Redação

A batida foi entre Francisco Beltrão e Ampere

Uma tripla colisão tirou a vida de três pessoas na tarde de segunda-feira (02) na rodovia PR-483. A batida foi entre Francisco Beltrão e Ampere e envolveu m Fiat/Palio, um HB20 e um caminhão.

Com o impacto da colisão, o Palio capotou e saiu da pista, caindo em uma ribanceira.

O motorista do Palio Valdes Jorge Alievi, de 58 anos e as passageiras Marilena Veiga, 54 anos e a filha Daniele Paim, 27 morreram no local do acidente.

Socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual prestaram atendimento no acidente.

A Polícia Científica realizou a perícia no local e em seguida os corpos foram removidos ao IML de Francisco Beltrão. As Causa do acidente estão sendo apuradas.

As vítimas moravam na Cidade Norte em Francisco Beltrão e tinham passado o dia na casa de parentes no município de Pinhal de São Bento.

* Com informações PP News

