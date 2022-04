Da Redação

Três pessoas morrem em colisão na BR-116, em Mandirituba

Um acidente grave foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira (14), na BR-116, em Mandirituba, Paraná. Três pessoas morreram em uma colisão envolvendo um Fiat Pálio e um Land Rover.

Conforme as informações do site de notícias "O Regional", os veículos colidiram frontalmente. As três pessoas que estavam no Pálio morreram na hora.

Os ocupantes do Land Rover ficaram feridos. Um em estado grave e outro com ferimentos leves.

Os Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher os corpos das vítimas.