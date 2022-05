Três pessoas morrem em colisão frontal na BR 369, no Oeste

Da Redação

Fábio Amadeus e Vilcima Ferreira Rocha

Três pessoas morreram num grave acidente de carro, na BR 369, no Oeste do Estado, entre Cascavel e Corbélia. Segundo relatório da Polícia, a colisão foi frontal, entre um Renault Sandero e um Megane.

O casal que estava no Sandero morreu no local, antes mesmo da chegada das equipes de socorro, com viaturas do Siate, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. No veículo Megane, onde também se encontrava um casal, uma pessoa chegou a ser socorrida com vida e encaminhada a hospital, em estado considerado bastante grave.

Os veículos, que estavam seguindo pela BR em sentidos opostos, bateram em circunstâncias ainda não esclarecidas. No Sandero, estava um casal identificado por familiares, conforme apurou o Portal CGN, de Cascavel. São Fábio Amadeus e Vilcima Ferreira Rocha. Ele seria morador de Anahy.

No outro carro envolvido no acidente, o Megane, estavam também duas pessoas. Uma morreu no local do acidente e a outra teria sido removida do interior do veículo por populares, por conta de um possível risco de incêndio. Essa vítima foi atendida pelos socorristas e encaminhada ao hospital de Cascavel.