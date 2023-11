Três pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão no Paraná

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão, ocorrido na PR-340, em Telêmaco Borba, no Campos Gerias, deixou três pessoas mortas neste sábado (25). Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os veículos colidiram frontalmente por volta das 5h da manhã.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Revendedora de pneus é assaltada por 10 homens em Cambé

Segundo a polícia, as três vítimas fatais estavam no carro, sendo o motorista do veículo, de 44 anos, e duas passageiras mulheres. Dentro do mesmo veículo também havia outro passageiro, de 27 anos. Ele ficou ferido e foi levado para um hospital da região.

continua após publicidade

Ainda conforme informações dos agentes, no caminhão havia apenas o condutor do veículo, mas ele não teve ferimentos. A causa do acidente ainda não foi divulgado, mas a Polícia Civil investigará o caso em breve.

Siga o TNOnline no Google News