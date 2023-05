Três pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na PR-092

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Três pessoas morreram em uma batida entre dois veículos na PR-092, em Joaquim Távora, no norte pioneiro do Paraná. O acidente aconteceu no início da noite de segunda-feira (1º).

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida envolveu um VW/Gol de Santo Antônio da Platina/PR, e um caminhão VW/G25.460 com placas de Itajaí/SC.

- LEIA MAIS: Casal fica ferido após acidente na BR-376, entre Jandaia e Mandaguari

continua após publicidade .

O motorista do carro, de 41 anos, e duas passageiras, de 45 e 61 anos, morreram no local. O condutor do caminhão não teve ferimentos.

Conforme dados colhidos no local pela PRE, o Gol trafegava sentido entroncamento da rodovia PR 218 a Joaquim Távora e ao atingir o KM 304 + 600 metros, envolveu-se em acidente frontal contra o caminhão que transitava no sentido contrário.

Polícia Civil e Instituto de Criminalística foram acionados. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.

Siga o TNOnline no Google News