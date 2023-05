Três pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na BR-277

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Acidente aconteceu na BR-277

Na tarde desta terça-feira (23), três pessoas morreram em um grave acidente na BR-277. A batida envolveu um carro e um caminhão perto da cidade de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná.

continua após publicidade .

As vítimas estavam todas no carro. Até a publicação desta reportagem, elas não tinham tido idade nem identidade divulgadas.

-LEIA MAIS: Veículo utilizado em homicídio é encontrado pegando fogo em Apucarana

continua após publicidade .

O motorista do caminhão não se feriu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as causas do acidente ainda serão investigadas. Com informações do g1.

Outro acidente no Paraná

continua após publicidade .

Um homem de 34 anos e o filho dele de 12 morreram em um acidente registrado na tarde desta terça-feira (23), na PR-438, próximo ao distrito de Guaraúna, em Teixeira Soares, no Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas foram identificadas como Thiago Francisco dos Reis e Mateus dos Reis. As vítimas estavam em uma van que bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado às margens da pista. A batida foi em um trecho de pista simples e sem acostamento. Para ler a matéria completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News