Três pessoas morrem e três ficam feridas em acidente na BR-163, no PR

Um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (3) provocou a morte de três pessoas e deixou outras três feridas na BR-163, em Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná. A batida, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), envolveu dois carros.

De acordo com a polícia, cinco pessoas estavam em um dos carros onde o condutor e um passageiro faleceram. No outro veículo, estava apenas o motorista, que também morreu no local.

A PRF informou que os ocupantes dos veículos não usavam cinto de segurança no momento do acidente.

Segundo a Defesa Civil do município, ao realizar o atendimento, um dos passageiros informou que uma das vítimas não estava no carro. A equipe iniciou a procura por ela e encontraram a vítima cerca de 100 metros do local do acidente, sentado consciente e um pouco confuso.

Três passageiros foram encaminhados para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com informações do g1.

