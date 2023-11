Três pessoas morrem após carro capotar e pegar fogo no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste domingo (5), por volta das 5 horas. Três pessoas que ocupavam um Chevrolet Celta, com placas de Cianorte, morreram. A batida frontal entre dois carros ocorreu na PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estiveram no local. O Celta pegou fogo após colidir de frente contra um Corsa, conduzido por um homem que foi encaminhado em estado grave a um hospital.

Segundo informações preliminares, o Corsa estaria na contramão quando aconteceu o acidente. A PRE apura as causas do acidente. As identificações das vítimas ainda não foram informadas.

A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) também foram ao local.

