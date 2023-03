Três pessoas, incluindo bebê, são atropelados por carro, em Londrina

Da Redação

O motorista do Tempra foi preso por embriaguez ao volante

Um homem de 33 anos, uma adolescente de 17 anos e um bebê de 9 meses ficaram feridos após serem atropelados por um carro na noite de domingo (12), em Londrina, no Norte de Paraná.

O acidente foi por volta das 19h50 na rodovia PR-218 e envolveu um Fiat Tempra que era conduzido por um homem embriagado.

As vítimas foram encaminhadas pelas equipes de socorro ao Hospital Universitário de Londrina. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Tempra trafegava pela PR-218 no sentido Maravilha a Londrina, e ao atingir o KM 171 + 380 metros, atropelou os pedestres que caminhavam sobre a via.

Foi realizado o teste de alcoolemia no motorista de 54 anos e constatado o valor de teor alcoólico de 0,67 mg/l.

Diante dos fatos, o condutor do Tempra foi autuado pelo crime de embriaguez ao volante e conduzido para delegacia de polícia para flagrante.

