Três pessoas ficam feridas em colisão frontal na PR-323

Três pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado no final da manhã desta terça-feira (3), entre Doutor Camargo e Água Boa na PR-323. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma colisão frontal entre um carro e um caminhão. Uma das vítimas, uma criança de 5 anos, foi ejetada do veículo com o impacto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram mobilizadas para prestar atendimento às vítimas. A criança, teve ferimentos moderados, assim como a motorista do carro que ficou presa entre às ferragens e precisou ser retirada por bombeiros. Já a passageira do veículo ficou ferida com gravidade, a princípio com fraturas expostas.

A mulher ferida com maior gravidade, foi levada para o Hospital Santa Casa em Maringá. Ela foi transportada pelo helicóptero do Samu.

Chovia muito no momento do acidente. As três pessoas que ficaram feridas são moradoras de Altônia e voltavam de uma viajam em São Paulo. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.

