Três pessoas ficam feridas em capotamento na PR-486

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As vítimas foram socorridas por uma equipe do Samu de Assis Chateaubriand e encaminhadas ao Hospital Municipal Moacir Micheletto

Um capotamento foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual na noite de segunda-feira (13), por volta das 22h45, na rodovia PR-486, no km 77+200, em Assis Chateaubriand.

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De acordo com o boletim de ocorrência, uma Fiat Toro Freed, com placas de Alto Piquiri, seguia no sentido Assis Chateaubriand–Brasilândia do Sul quando, ao atingir o referido trecho, se envolveu em um capotamento.

O condutor, de 31 anos, e dois passageiros — uma mulher de 27 anos e um homem de 31 anos — sofreram ferimentos moderados. As vítimas foram socorridas por uma equipe do Samu de Assis Chateaubriand e encaminhadas ao Hospital Municipal Moacir Micheletto.

O veículo sofreu danos e foi removido ao pátio da Polícia Rodoviária Estadual de Assis Chateaubriand.

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Com informações do CGN