Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
TRÂNSITO

Três pessoas ficam feridas em capotamento na PR-486

As vítimas foram socorridas por uma equipe do Samu de Assis Chateaubriand e encaminhadas ao Hospital Municipal Moacir Micheletto

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 09:46:42 Editado em 14.07.2026, 09:46:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Três pessoas ficam feridas em capotamento na PR-486
Autor Acidente de trânsito foi registrado em Assis Chateaubriand - Foto: Reprodução/CGN

Um capotamento foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual na noite de segunda-feira (13), por volta das 22h45, na rodovia PR-486, no km 77+200, em Assis Chateaubriand.

-LEIA MAIS: Frio ganha força no Paraná, mas já tem data para dar trégua; saiba quando

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma Fiat Toro Freed, com placas de Alto Piquiri, seguia no sentido Assis Chateaubriand–Brasilândia do Sul quando, ao atingir o referido trecho, se envolveu em um capotamento.

O condutor, de 31 anos, e dois passageiros — uma mulher de 27 anos e um homem de 31 anos — sofreram ferimentos moderados. As vítimas foram socorridas por uma equipe do Samu de Assis Chateaubriand e encaminhadas ao Hospital Municipal Moacir Micheletto.

O veículo sofreu danos e foi removido ao pátio da Polícia Rodoviária Estadual de Assis Chateaubriand.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do CGN

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Assis Chateaubriand Capotamento ferimentos moderados Policia Rodoviária Samu
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV