Três pessoas ficam feridas em acidente entre dois carros na BR-467

Três pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois carros na noite de sexta-feira (2) na BR-467, entre Cascavel e Toledo, no oeste do Paraná. Duas vítimas ficaram em estado grave, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A polícia informou que o motorista de um dos veículos não conseguiu fazer a curva, atravessou o canteiro central, invadiu a pista contrária e bateu contra o outro veículo que trafegava no local.

Ainda de acordo com a PRF, com o impacto da batida, o motor do veículo foi arrancado.

Os dois motoristas tiveram ferimentos graves. Um foi entubado no local do acidente. Todos os feridos foram encaminhados para o hospital.

Com informações do g1.

