Três pessoas ficaram feridas após um veículo sair da pista na rodovia PR-180, quilômetros à frente do distrito de Rio do Salto, no Paraná, na manhã deste sábado (28). As vítimas sofreram lesões consideradas leves e foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para reavaliação médica.

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As equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas por meio do telefone 193 sob a informação inicial de que o automóvel havia capotado na via. No entanto, ao chegarem ao local indicado, os socorristas constataram que se tratava apenas de uma saída de pista, sem capotamento.

Durante o trabalho de resgate e atendimento às vítimas, o trecho da rodovia estadual precisou ser parcialmente interditado, sendo totalmente liberado para o fluxo de veículos logo após a conclusão dos trabalhos. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi acionada para registrar o boletim da ocorrência e adotar as providências cabíveis no local.