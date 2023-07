Três pessoas ficam feridas após batida entre carros na PR-272

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na rodovia PR-272, no domingo (23.07), em Jaboti, na região norte pioneiro do Paraná

A batida frontal, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), foi por volta das 18h45 e envolveu um GM/Corsa Wind e um VW/Gol.

Os dois condutores e um passageiro que estava no Gol ficaram feridos e foram socorridos para o Pronto Socorro de Pinhalão. Não foi informado a gravidade dos ferimentos das vítimas.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, com dados colhidos no local pelos policiais rodoviários, a colisão frontal foi na PR-272 no trecho entre Pinhalão e entroncamento da PR-960.

O Corsa trafegava sentido crescente pela PR 272 e no km 74 se envolveu em colisão frontal com o Gol que transitava em sentido contrário.

A batida ocorreu após um dos veículos invadir a pista contrária.

