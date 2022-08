Três pessoas ficam feridas após acidente com viatura da PRF

Da Redação

Um momento de desatenção causou um acidente entre uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e um VW Parati, na manhã desta terça-feira (23), em São José dos Pinhais. Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A colisão registrada na BR-277, bem em frente a academia policial do Guatupê deixou três pessoas feridas.

A batida aconteceu no momento em que a viatura da PRF era usada para sinalizar outra colisão que estava sendo atendida naquele local. O trânsito afunilou e o motorista do Parati não percebeu e acabou batendo.

“Infelizmente teve um acidente no contorno pra frente, não consegui frear o carro e acabei batendo de frente com a viatura que estava organizando o trânsito. Entre os feridos tinha uma criança, mas que ficou bem. O policial foi o que se machucou mais”, disse o motorista do Parati, identificado apenas como Thiago.

Das três vítimas, a única que precisou de ser encaminhada ao hospital foi o policial. O PRF, de 41 anos, foi levado ao Hospital do Trabalhador (HT) e não corre risco de morrer.

Com informações do site Banda B.

