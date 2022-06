Três pessoas da mesma família morrem em acidente na Rodovia do Xisto

Da Redação

O acidente, na região de Araucária, deixou 3 mortos e 2 feridos graves

Um acidente na Rodovia do Xisto, em Araucária, na noite desta sexta-feira (17) registrou três vítimas fatais, todas da mesma família. O acidente, na região Metropolitana de Curitiba, envolveu quatro veículos.

Segundo relatórios, um Monza, que rebocava uma carretinha, teria balançado na rodovia e invadido a pista contrária, colidindo contra um Pálio e acertando também um Cobalt.

Todas as vítimas fatais estavam no Monza. Uma pessoa que estava no veículo foi ejetada em uma das colisões. Além dos três mortos, no local, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas no acidente, foram socorridas e encaminhas ao hospital.

Levantamentos preliminares da Polícia Rodoviária consideram que o mal tempo pode ter provocado o acidente. A rodovia precisou ser bloqueada em ambos os sentidos durante o atendimento. Em nenhum dos demais veículos envolvidos no acidente foi registrado caso de ferimentos graves.

Com informações BandaB