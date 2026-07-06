Três pessoas da mesma família morrem durante batida entre carro e caminhão no PR

Mãe e filha estão entre as vítimas fatais do acidente envolvendo um carro e um caminhão registrado neste domingo (5), na rodovia PR-681, em Alto Piquiri, no noroeste do Paraná. O motorista do automóvel também morreu na colisão. Segundo familiares, ele era marido da mãe de uma das vítimas, que também estava no veículo. Ela foi socorrida em estado grave para um hospital de Umuarama, que fica a 44 km de distância.

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As vítimas que morreram no local foram identificadas como Adriele Poletini, de 38 anos, sua filha Danielly Marquizini, de 17, ambas moradoras de Umuarama, e o condutor Delei Penachio, de 57 anos, que residia em Alto Piquiri. Segundo os familiares, Penachio era marido da mãe de Adriele. A esposa dele também estava no carro, sobreviveu à batida e foi socorrida em estado grave para um hospital em Umuarama.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro e o caminhão trafegavam em sentidos contrários quando colidiram lateralmente. Com a força do impacto, o veículo de carga tombou, enquanto o automóvel capotou e saiu da pista. As causas e a dinâmica da batida ainda serão investigadas pelas autoridades. O motorista do caminhão, um homem de 71 anos, sofreu ferimentos moderados e precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde da região.

Os corpos de Adriele e Danielly foram velados inicialmente em Umuarama. Conforme informações da família, elas serão transladadas para Alto Piquiri, onde o sepultamento está marcado para as 17h, mesmo horário e local em que ocorrerá o enterro de Delei.