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Três paranaenses levam R$ 37 mil na quina da Mega-Sena; prêmio principal acumula para domingo

Apostas de Maringá e Paranaguá faturam mais de R$ 37 mil cada com cinco acertos. Sorteio principal acumulou

Escrito por Da Redação
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Três paranaenses levam R$ 37 mil na quina da Mega-Sena; prêmio principal acumula para domingo
Autor Além dos acertadores da quina, a quadra da Mega-Sena também contemplou 2.272 apostas - Foto: Arquivo TNOnline

A Mega-Sena acumulou mais uma vez e o prêmio principal pode chegar a R$ 27 milhões no próximo sorteio, previsto para este domingo (15). Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3085, realizado na noite desta quinta-feira (12), que foram 10, 27, 29, 37, 39 e 59.

Apesar de não haver ganhador na faixa principal, 30 apostas em todo o país acertaram cinco números e vão levar, cada uma, o valor de R$ 37.046,54. Entre os sortudos que faturaram a quina, estão três apostadores do Paraná. Duas dessas apostas vencedoras são de Maringá, sendo uma delas realizada pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal e a outra registrada na Lotérica Jardim Liberdade. O terceiro bilhete premiado no estado é de Paranaguá e foi feito na Trevo Loterias.

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Além dos acertadores da quina, a quadra da Mega-Sena também contemplou 2.272 apostas, garantindo um prêmio de R$ 698,81 para cada jogador que acertou quatro números. A aposta mínima da loteria, que dá o direito de escolher seis dezenas, custa R$ 6,00 e pode ser feita em qualquer casa lotérica do país ou pela internet. Tradicionalmente, os sorteios da modalidade são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

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