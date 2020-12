Três ônibus do transporte escolar ficam destruídos após incêndio - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Três ônibus usados no transporte escolar pegaram fogo em Campo Bonito, no oeste do Paraná, na manhã deste domingo (6). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos estavam estacionados perto da prefeitura da cidade e ficaram totalmente queimados.

No pátio haviam oito ônibus, mas cinco foram retirados a tempo do local por colaboradores, segundo o prefeito Antonio Carlos Dominiak, conhecido como Toninho.

Por, G1