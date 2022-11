Três no Paraná fazem a quina da Mega-Sena; confira

Da Redação

A Mega-Sena, concurso 2.538, não teve acertador na faixa principal no sorteio que aconteceu neste sábado (12). Por conta disso, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 10 milhões no próximo sorteio marcado para o dia 16 de novembro.



As dezenas sorteadas foram 06-15-19-20-33-52

No Paraná, três apostas acertaram cinco números e cada um leva de R$ 58.352,66 a R$116.705,29, de acordo com a quantidade de números apostados. As apostas foram feitas em Campo Mourão (2) e Umuarama (1).

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

45 apostas ganhadoras, R$ 58.352,66

4 acertos

4.693 apostas ganhadoras, R$ 799,32

Informações do site Bem Paraná.

