Três mulheres morrem após carro capotar e submergir em canal ao lado de rodovia no PR

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente; entre as vítimas estão duas estudantes da Universidade Estadual de Maringá







Três mulheres morreram após o carro em que viajavam capotar e cair em um canal alagado ao lado da BR-376, em Mandaguaçu, no norte do Paraná, na madrugada desta quinta-feira (20). As jovens - entre 21 e 26 anos - estavam em um Hyundai HB20, que seguia no sentido a Maringá.



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Embora o acidente tenha ocorrido durante a madrugada, às 3h41, conforme registrado por câmeras de segurança da região, o veículo só foi descoberto com o clarear do dia. Pessoas que transitavam pelo trecho pela manhã notaram as rodas do automóvel, que estava praticamente todo submerso, e acionaram imediatamente as autoridades. As três jovens foram encontradas já sem vida no interior do carro.

Elas foram identificadas como Maria Clara de Almeida, de 26 anos; Maria Eduarda da Silva Vanderlei, de 21 anos; e Larissa Viana (idade não confirmada). Duas das ocupantes do veículo eram estudantes da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a outra moradora de Colorado (PR), filha de um médico conhecido no município.

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Maria Clara de Almeida, de 26 anos, Maria Eduarda da Silva Vanderlei, de 21 anos, e Larissa Viana morreram no acidente - Foto: Reprodução/GMC Maria Clara de Almeida, de 26 anos, Maria Eduarda da Silva Vanderlei, de 21 anos, e Larissa Viana morreram no acidente - Foto: Reprodução/GMC

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, fez o resgate dos corpos e realizou varreduras adicionais na área para confirmar que não havia outros passageiros no automóvel. O carro ficou coberto pela água, deixando apenas duas rodas visíveis na superfície. A valeta onde o veículo caiu é de grandes proporções e se formou a partir da erosão do solo em uma antiga caixa de contenção de água localizada às margens da rodovia, que acabou se transformando em um grande ponto de represamento.



NOTAS DE LAMENTAÇÃO

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A Prefeitura de Colorado divulgou uma nota lamentando a tragédia:

É com profundo pesar, tristeza e consternação que a Prefeitura Municipal de Colorado lamenta o falecimento da jovem Maria Clara Almeida, ocorrido nesta quinta-feira, 20 de agosto, em decorrência de um trágico acidente automobilístico.

A partida tão precoce de Maria Clara deixa uma profunda sensação de vazio e uma saudade imensa entre seus familiares, amigos e todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-la e compartilhar momentos de sua vida.

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Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e nosso carinho ao seu pai, Dr. Arnaldo Bento de Almeida, aos familiares, amigos e a toda a comunidade que se encontra consternada diante desta perda tão inesperada e lamentável.

Sabemos que nenhuma palavra é capaz de diminuir a dor de uma família que perde alguém tão querido. Que as boas lembranças, o amor e os momentos vividos ao lado de Maria Clara possam, com o tempo, transformar a saudade em uma forma de manter viva sua memória.

Em respeito à memória de Maria Clara Almeida e em solidariedade à sua família, a Prefeitura Municipal de Colorado decreta Luto Oficial pelo período de 3 (três) dias.

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Neste momento tão difícil, nos unimos em oração, pedindo a Deus que acolha Maria Clara e conceda força, conforto, fé e serenidade aos familiares e amigos para enfrentarem esta irreparável perda.

Recebam nossos mais sinceros sentimentos, nosso respeito, carinho e solidariedade.

A UEM também divulgou uma nota oficial:

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A Universidade Estadual de Maringá (UEM) manifesta profundo pesar pela morte de duas estudantes da instituição, vítimas de um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta quinta-feira (20), na BR-376, em Mandaguaçu, no Norte do Paraná.

Neste momento de imensa dor, a comunidade universitária se solidariza com os familiares, amigos, colegas e professores de Maria Eduarda e Larissa e manifesta suas mais sinceras condolências.





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Carro caiu em canaleta na BR-376 - Foto: PRF Carro caiu em canaleta na BR-376 - Foto: PRF



