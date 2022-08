Três jovens são mortos a tiros em frente a tabacaria, em Mandaguaçu

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um violento confronto no centro de Mandaguaçu, cidade do Noroeste do Estado, há 20 quilômetros de Maringá, resultou na morte de três pessoas e em uma pessoa ferida a tiros. O tiroteio ocorreu na madrugada deste sábado (13), na frente de uma tabacaria, na principal avenida da cidade.

continua após publicidade .

Até o final da manhã as equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto de Criminalistica ainda estavam apurando as informações iniciais sobre a ocorrência, que surpreendeu pela violência.

O crime aconteceu na Avenida Munhoz da Rocha, com três jovens mortos a tiros. Um quarto jovem foi socorrido, com um tiro no joelho, e levado para o hospital, em Maringá. As causas do confronto ainda não foram esclarecidas.

continua após publicidade .

Informações preliminares dão conta de que uma das vítimas fatais teria sido responsável pela morte dos outros dois jovens e de ter baleado o terceiro. Essa vítima, que teria feito os disparos fatais, teria sido morta por outros homens, que estariam em um veículo, que fugiu ao final do tiroreio.

Portais de notícias da região identificaram os mortos como sendo Yago Felipe Teodoro do Nascimento, João Vitor Muniz Marçal, André Wellinton Alves de Brito.

A Polícia Militar foi acionada ainda durante a madrugada, juntamente com as equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que atendeu a vítima ferida e atestou os três óbitos no local. A PM fez o isolamento de toda a área até a chegada das equipes da Polícia Civil, do Instituto de Criminalística, do IML, para que os peritos fizessem os registros e juntassem armas, munições e cartuchos deflagrados nas imediações.

Com Informações Portal Mandaguaçu e Plantão Maringa

Siga o TNOnline no Google News