Três jovens são executados em duas ocorrências na Zona Leste

Duas ocorrências policiais praticamente simultâneas resultaram em três mortos e uma pessoa ferida a tiros, na Zona Leste de Londrina, na manhã deste domingo (10). As ocorrências policiais mobilizaram grande contingente de policiais militares, samu, polícia civil, perícia criminal e IML, acionados para atender os casos .

A primeira ocorrência foi por volta das 9 horas da manhã, no Jardim Monte Santo. Dois homens foram assassinados e uma mulher foi ferida a tiros. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que um carro vermelho chegou no local onde estavam as vítimas e um ocupante do veículo fez os disparos.

Os homens mortos no Monte Santo teriam 20 e 30 anos.

No Jardim Santa Fé, a poucas quadras do duplo homicídio, com intervalo de minutos apenas, um rapaz de 22 anos também morreu, atingido por diversos tiros, numa típica ação de execução. Testemunhas informaram à polícia que os atiradores estariam num carro prata.

A Polícia Civil de Londrina já instaurou inquérito para apurar os crimes e não descarta a possibilidade que os dois casos estejam interligados.