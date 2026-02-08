Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
FATALIDADE

Três irmãos morrem juntos em batida entre carro e caminhão no Paraná

As vítimas são duas irmãs gêmeas, Sandra Isabela Fernandes e Maria Letícia Fernandes, de 27 anos, e seu irmão Paulinho Fernandes, de 37

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.02.2026, 12:58:08 Editado em 08.02.2026, 12:58:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Três irmãos morrem juntos em batida entre carro e caminhão no Paraná
Autor Irmãos morreram no local do acidente - Foto: Redes Sociais

Três irmãos morreram em uma colisão entre um carro e um caminhão na BR-373, em Chopinzinho (PR), neste sábado (07). A batida transversal foi confirmada pela PRF.

📰 LEIA MAIS: Tornado atinge o Paraná e deixa rastro de destruição em São José dos Pinhais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As vítimas são duas irmãs gêmeas, Sandra Isabela Fernandes e Maria Letícia Fernandes, de 27 anos, e seu irmão Paulinho Fernandes, de 37, todos de Coronel Vivida.

📲 Clique aqui e receba as notícias pelo grupo do TNOnline no WhatsApp

O condutor do caminhão teve ferimentos leves, recebeu atendimento no local e não precisou ser hospitalizado. Seu nome não foi divulgado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Três irmãos morrem juntos em batida entre carro e caminhão no Paraná
AutorFoto: Nata News

A PRF e as autoridades competentes apuram os detalhes e as causas do ocorrido.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente BR-373 Chopinzinho IRMÃOS NOTÍCIAS PRF
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline