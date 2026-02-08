Três irmãos morrem juntos em batida entre carro e caminhão no Paraná

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Três irmãos morreram em uma colisão entre um carro e um caminhão na BR-373, em Chopinzinho (PR), neste sábado (07). A batida transversal foi confirmada pela PRF.

As vítimas são duas irmãs gêmeas, Sandra Isabela Fernandes e Maria Letícia Fernandes, de 27 anos, e seu irmão Paulinho Fernandes, de 37, todos de Coronel Vivida.

O condutor do caminhão teve ferimentos leves, recebeu atendimento no local e não precisou ser hospitalizado. Seu nome não foi divulgado.

A PRF e as autoridades competentes apuram os detalhes e as causas do ocorrido.

