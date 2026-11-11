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TRAGÉDIA

Três irmãos estão entre os mortos em grave acidente na PR-508 no litoral do Paraná

Vítimas tinham 71, 68 e 63 anos; acidente mobilizou grande operação de socorro e terminou com o encaminhamento de um motorista alcoolizado à delegacia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Três irmãos estão entre os mortos em grave acidente na PR-508 no litoral do Paraná
Autor Irmãos morreram em grave acidente no litoral do Paraná - Foto: Reprodução/Banda B

Três irmãos foram identificados como as principais vítimas do grave acidente de trânsito que deixou quatro mortos e um ferido na manhã desta terça-feira (10), na Rodovia Alexandra-Matinhos (PR-508), em Paranaguá, no litoral paranaense. Dinor Olegário Voss Junior, de 71 anos, Elis Mary Voss Pimpão, de 68, e Gisele Voss Bergmann, de 63 anos, perderam a vida na múltipla colisão que envolveu quatro veículos e foi marcada pela imprudência, já que um dos motoristas envolvidos apresentava sinais de embriaguez.

-LEIA MAIS: Acidente com quatro veículos deixa quatro mortos e um ferido no PR

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Além dos três irmãos, outras duas pessoas chegaram a ser socorridas com vida e em estado grave pelas equipes de resgate, sendo encaminhadas às pressas para o Hospital Regional de Paranaguá. Segundo os relatórios médicos, no entanto, uma dessas vítimas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde, elevando o total de óbitos para quatro. O quinto envolvido segue internado.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a tragédia ocorreu por volta das 10h, no quilômetro 3,8 da via. A dinâmica do acidente teve início quando um veículo que seguia no sentido Paranaguá–Matinhos bateu na lateral de outro carro que trafegava na mesma direção. Com o impacto, os dois condutores perderam o controle da direção e os automóveis invadiram a pista contrária. Na sequência, um dos carros atingiu uma caminhonete que seguia no sentido oposto, provocando o capotamento dela, enquanto o outro bateu contra um quarto veículo. O motorista deste último automóvel saiu ileso.

Durante o atendimento da ocorrência, as autoridades de trânsito constataram o estado de embriaguez do motorista de um dos veículos que iniciaram a colisão. Ele foi detido no local e encaminhado à Delegacia de Polícia de Paranaguá para a tomada das medidas legais cabíveis.

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O complexo trabalho de resgate, controle do tráfego e limpeza da pista exigiu a interdição total da rodovia por cerca de cinco horas, com liberação apenas no meio da tarde, por volta das 15h. A força-tarefa atuou de forma ininterrupta e conjunta, mobilizando profissionais do Corpo de Bombeiros, equipes médicas, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e funcionários da concessionária EPR, responsável pelo trecho.

Com informações da Banda B

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