Três homens morrem em dois confrontos com a PM no Paraná

Confronto no Alto Boqueirão, em Curitiba, deixou um morto a tiros, dentro de um carro capotado, e um ferido, também baleado.

A noite desta terça-feira (17) na Grande Curitiba foi marcada por duas situações distintas de confrontos com a Polícia Militar (PM). Porém em ambas havia carros roubados envolvidos. Na primeira, dois homens morreram trocando tiros com os policiais em Quatro Barras, na região metropolitana. Na outra, um deles morreu e o outro foi socorrido em estado grave no bairro Alto Boqueirão, na capital.

No primeiro caso, em Quatro Barras, os suspeitos dirigiam um TCross com placas clonadas. Quando os policiais foram abordar os supeitos, eles reagiram a tiros. Os policiais revidaram e mataram os dois suspeitos. O confronto foi no bairro Palmitalzinho. Os dois rapazes aparentavam cerca de 20 anos.

Enquanto isso, do outro lado da grande Curitiba, uma quadrilha de roubo de carros cometeu um assalto na frente de um supermercado da Rua Joaquim Nabuco, em São José dos Pinhais, na região metropolitana. Os marginais levaram um Ford Ká da vítima.

A PM foi acionada e localizou o veículo no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, na esquina das Ruas Pastor Carlos Frank x Tenente Coronel Viligran Cabrita. Dois suspeitos estavam no veículo e aceleraram quando viram a polícia.

Durante toda a perseguição, foram dando tiros contra os policiais. Mas o condutor do Ká perdeu o controle da direção e capotou o automóvel. Ele morreu no confronto. O passageiro tentou fugir a pé após o acidente, mas também foi baleado e socorrido em estado muito grave ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Os outros dois suspeitos da quadrilha estavam num Logan, dando cobertura aos comparsas. Eles também chegaram a trocar tiros com os policiais, mas conseguiram fugir pela Rua dos Pioneiros.

Com informações: Ric Mais

