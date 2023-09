Três crianças morrem atropeladas por Kombi no norte do Paraná

Acidente aconteceu no Distrito de São Luiz

Três crianças morreram na noite desta quinta-feira (14) no Distrito de São Luiz, localizado ao sul de Londrina, no norte do Paraná.

De acordo com informações preliminares, uma Kombi teria atropelado quatro crianças que atravessavam a rua. Três morreram no local. A outra foi encaminhada ao hospital em estado grave.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram ao local prestar atendimento. Viaturas da Polícia Militar também estão atendendo a ocorrência fizeram o isolamento.

Segundo moradores, o condutor do veículo, de 73 anos, estaria conduzindo em alta velocidade. A PM informou que o motorista foi detido. Ele seguia sentido Guaravera para São Luiz e estava vendendo produtos de limpeza na região.

Matéria em atualização.

