Três corpos são encontrados boiando em áreas de manguezal no PR
Vítimas foram localizadas neste domingo (26) em diferentes rios de Paranaguá, no litoral do Estado
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Três corpos foram encontrados boiando em diferentes áreas de manguezal de Paranaguá, no litoral do Paraná, neste domingo (26). As vítimas são dois homens e uma mulher, localizados na manhã e na tarde do mesmo dia. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias das mortes e verificar se há relação entre os casos.
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As ocorrências mais graves com indícios claros de execução foram registradas durante a tarde, na Ilha dos Valadares, região do bairro Sete de Setembro. Os corpos de Gabriel Mingott Mendes, de 28 anos, e Deisiany Soares Vieira, de 30 anos, foram encontrados no Rio Itiberê. O casal apresentava sinais de tortura e marcas de disparos de arma de fogo na cabeça, sendo que o homem também estava com as mãos amarradas.
Mais cedo, no período da manhã, o corpo de outro homem havia sido localizado boiando no Rio Emboguaçu, no bairro Santa Helena. Esta vítima utilizava uma tornozeleira eletrônica e sua identidade não foi revelada até o momento. As autoridades ainda trabalham para determinar a causa exata desta morte.
O atendimento e o resgate das vítimas nos rios mobilizaram um esforço conjunto das equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal, além das polícias Civil e Militar. Após a retirada das águas e os trabalhos de perícia inicial, os três corpos foram encaminhados para a sede do Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá.
Com informações do JB Litoral