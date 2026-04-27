Três corpos são encontrados boiando em áreas de manguezal no PR

Três corpos foram encontrados boiando em diferentes áreas de manguezal de Paranaguá, no litoral do Paraná, neste domingo (26). As vítimas são dois homens e uma mulher, localizados na manhã e na tarde do mesmo dia. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias das mortes e verificar se há relação entre os casos.

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As ocorrências mais graves com indícios claros de execução foram registradas durante a tarde, na Ilha dos Valadares, região do bairro Sete de Setembro. Os corpos de Gabriel Mingott Mendes, de 28 anos, e Deisiany Soares Vieira, de 30 anos, foram encontrados no Rio Itiberê. O casal apresentava sinais de tortura e marcas de disparos de arma de fogo na cabeça, sendo que o homem também estava com as mãos amarradas.

Mais cedo, no período da manhã, o corpo de outro homem havia sido localizado boiando no Rio Emboguaçu, no bairro Santa Helena. Esta vítima utilizava uma tornozeleira eletrônica e sua identidade não foi revelada até o momento. As autoridades ainda trabalham para determinar a causa exata desta morte.

O atendimento e o resgate das vítimas nos rios mobilizaram um esforço conjunto das equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal, além das polícias Civil e Militar. Após a retirada das águas e os trabalhos de perícia inicial, os três corpos foram encaminhados para a sede do Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá.

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Com informações do JB Litoral