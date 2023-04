Três corpos foram encontrados no litoral do PR neste final de semana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um dos corpos foi encontrado por turistas na Baía de Paranaguá

Além do jovem, de 19 anos, que segue desaparecido após cair no mar na Ilha do Mel por volta das 11 horas deste domingo (2), o final de semana no litoral paranaense foi marcado pela localização de três corpos

continua após publicidade .

O primeiro corpo resgatado foi de uma vítima de afogamento na Lagoa Azul, em Morretes. Após ser informado do desparecimento de um homem no começo da tarde, o Corpo de Bombeiros realizou buscas e encontrou o corpo.

- LEIA MAIS: Buscas por jovem arrastado por onda na Ilha do Mel são retomadas

continua após publicidade .

Um pouco mais tarde, turistas que passeavam de jet ski na Baía de Paranaguá encontraram outro corpo, na Ponta do Ubá. Ainda não há confirmação da causa da morte, porém a hipótese provável é que seja afogamento.

O terceiro corpo, por sua vez, foi localizado na margem do Rio Uguaçu-Mirim, em Guaratuba. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo estava sem cabeça e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil do Paraná (PCPR). Nenhuma das vítimas foi identificada até o momento.





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News