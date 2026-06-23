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Três cobras vivas são interceptadas em encomenda postal nos Correios do PR

Animais da espécie 'Corn Snake' foram detectados pelo raio-x em Cambé (PR); pacote saiu de Umuarama (PR) com destino a Belo Horizonte (MG)

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 17:07:22 Editado em 23.06.2026, 17:07:17
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Três cobras vivas são interceptadas em encomenda postal nos Correios do PR
Autor "Corn Snake" é uma espécie originária da América do Norte e que sua criação e comercialização são proibidas no Brasil - Foto: Divulgação

Três serpentes vivas da espécie exótica "Corn Snake" foram apreendidas na última sexta-feira (19) em uma agência dos Correios na cidade de Cambé, no Norte do Paraná. Os animais estavam escondidos dentro de embalagens plásticas e foram descobertos por funcionários durante uma inspeção de rotina, assim que a encomenda passou pelo aparelho de raio-x do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas.

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De acordo com a Polícia Ambiental, responsável pelo atendimento da ocorrência e pelo resgate, o pacote contendo os répteis foi postado originalmente na cidade de Umuarama, no Noroeste paranaense, e tinha como destino final um endereço em Belo Horizonte, Minas Gerais. Após a apreensão na agência, as cobras foram recolhidas em segurança e encaminhadas para avaliação em um hospital veterinário da região.

A corporação destacou que a "Corn Snake" é uma espécie originária da América do Norte e que sua criação e comercialização são terminantemente proibidas no Brasil. Diante da infração ambiental e do uso do serviço postal para o transporte ilegal de animais silvestres exóticos, a ocorrência foi registrada e o caso passará a ser investigado pela Polícia Federal.

Em nota oficial, os Correios afirmaram que trabalham em estreita parceria com os órgãos de segurança e fiscalização para prevenir e coibir o envio de itens proibidos. A estatal explicou que suas operações de repressão frequentemente se iniciam a partir do monitoramento por raio-x e que, ao detectar conteúdos suspeitos, as autoridades competentes são acionadas de imediato para assumir as investigações. A empresa reforçou ainda que realiza investimentos constantes em ações preventivas para garantir a integridade dos serviços postais.

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apreensão animal cobras Corn Snake CORREIOS fauna exótica Polícia Ambiental
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