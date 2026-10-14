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ELEIÇÕES 2026

Três cidades do Paraná terão votação extra no segundo turno; saiba quais são

Processos eleitorais ocorrem de forma paralela ao voto presidencial nas mesmas urnas eletrônicas

Escrito por Da Redação
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Três cidades do Paraná terão votação extra no segundo turno; saiba quais são
Autor Esta consulta popular marca um fato pioneiro, pois trata-se do primeiro plebiscito desse tipo realizado no Brasil - Foto: TRE-SC

No próximo dia 25 de outubro, os eleitores de três municípios do Paraná passarão por etapas adicionais de votação nas urnas do segundo turno. Além de registrar a escolha para a Presidência da República, a população dessas localidades tomará decisões de âmbito local que envolvem tanto a escolha de novos gestores municipais quanto a reorganização de limites territoriais entre cidades.

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Em Santana do Itararé, município localizado no Norte do estado, os cidadãos retornarão às urnas para participar de uma eleição suplementar que definirá o novo prefeito e o vice-prefeito da cidade. A realização dessa nova eleição municipal decorre da cassação da chapa vitoriosa anteriormente, composta pelo ex-prefeito Élcio José Vidal e pelo vice Joás Ferraz Michetti. Ambos foram cassados e condenados pela Justiça Eleitoral pela prática de compra de votos referente ao pleito de 2024.

Já no Sudoeste paranaense, os moradores dos municípios de Chopinzinho e São João participarão de um plebiscito popular para resolver uma questão territorial histórica. A consulta tem como objetivo decidir se a Comunidade do Alto Mirim deve ser desmembrada do território de Chopinzinho e transferida para a jurisdição de São João.

Durante a votação no equipamento eletrônico, após registrar o voto para o cargo de presidente, o eleitor responderá à pergunta oficial que questiona se ele é a favor da separação e transferência da Comunidade do Alto Mirim de Chopinzinho para São João. Para se manifestar na urna, o votante deverá digitar o número 1 para a opção não ou o número 2 para indicar a opção sim.

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Esta consulta popular marca um fato pioneiro, pois trata-se do primeiro plebiscito desse tipo realizado no Brasil com tais características territoriais. O processo seguirá rigorosamente todas as determinações e normas aplicadas às eleições ordinárias do país, mantendo as mesmas regras sobre a obrigatoriedade do voto para os eleitores aptos. Com isso, o segundo turno no Paraná reunirá manifestações democráticas locais de grande relevância diretamente integradas ao pleito nacional.

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Chopinzinho Eleições paraná Plebiscito santana do itararé São João
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