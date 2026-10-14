Três cidades do Paraná terão votação extra no segundo turno; saiba quais são
Processos eleitorais ocorrem de forma paralela ao voto presidencial nas mesmas urnas eletrônicas
No próximo dia 25 de outubro, os eleitores de três municípios do Paraná passarão por etapas adicionais de votação nas urnas do segundo turno. Além de registrar a escolha para a Presidência da República, a população dessas localidades tomará decisões de âmbito local que envolvem tanto a escolha de novos gestores municipais quanto a reorganização de limites territoriais entre cidades.
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Em Santana do Itararé, município localizado no Norte do estado, os cidadãos retornarão às urnas para participar de uma eleição suplementar que definirá o novo prefeito e o vice-prefeito da cidade. A realização dessa nova eleição municipal decorre da cassação da chapa vitoriosa anteriormente, composta pelo ex-prefeito Élcio José Vidal e pelo vice Joás Ferraz Michetti. Ambos foram cassados e condenados pela Justiça Eleitoral pela prática de compra de votos referente ao pleito de 2024.
Já no Sudoeste paranaense, os moradores dos municípios de Chopinzinho e São João participarão de um plebiscito popular para resolver uma questão territorial histórica. A consulta tem como objetivo decidir se a Comunidade do Alto Mirim deve ser desmembrada do território de Chopinzinho e transferida para a jurisdição de São João.
Durante a votação no equipamento eletrônico, após registrar o voto para o cargo de presidente, o eleitor responderá à pergunta oficial que questiona se ele é a favor da separação e transferência da Comunidade do Alto Mirim de Chopinzinho para São João. Para se manifestar na urna, o votante deverá digitar o número 1 para a opção não ou o número 2 para indicar a opção sim.
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Esta consulta popular marca um fato pioneiro, pois trata-se do primeiro plebiscito desse tipo realizado no Brasil com tais características territoriais. O processo seguirá rigorosamente todas as determinações e normas aplicadas às eleições ordinárias do país, mantendo as mesmas regras sobre a obrigatoriedade do voto para os eleitores aptos. Com isso, o segundo turno no Paraná reunirá manifestações democráticas locais de grande relevância diretamente integradas ao pleito nacional.