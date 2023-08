Três caminhões pegam fogo em acidente na BR-376

Um acidente envolvendo três caminhões foi registrado no fim da manhã desta segunda-feira (21), na BR-376, na região do ‘Alto do Amparo’, em Tibagi, nos Campos Gerais. Os três veículos pegaram fogo. A pista está interditada no km 437.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para realizar os atendimentos iniciais. Segundo a PRF, até o momento não foi identificado o produto que acabou vazando de um dos caminhões e que teria iniciado o incêndio.

Uma grande cortina de fumaça impede a visibilidade no local. Não há informações sobre vítimas.

As informações são da aRede





