Três bebês morreram de forma trágica nesta semana no Paraná; veja

Esta semana ficou marcada por três tragédias envolvendo bebês no Paraná. Os fatos foram registrados nos últimos quatro dias, e as vítimas tinham entre um e dois anos.

O primeiro caso aconteceu na terça-feira (27), quando um pai esqueceu seu filho de um ano e sete meses trancado dentro de um carro por cerca de quatro horas em Curitiba. O menino chegou a ser encaminhado a uma unidade de saúde no Bairro Santa Felicidade, mas não resistiu.

Em entrevista à Banda B, o tenente Falcão, da Polícia Militar (PM), disse que o episódio foi uma fatalidade, visto que o pai estava acostumado a uma rotina de ir para o trabalho sem a criança.

"Ele vai para o serviço todo dia e hoje ele precisava deixar a criança na escola. Aparentemente o filho dormiu no banco de trás e o pai, acostumado com a rotina de sempre, esqueceu que estava com o menino. Ao final da tarde ele ia buscar o filho na escola, retornou ao carro e já encontrou o garoto aparentemente sem sinais vitais", informou o militar.

Ao constatar que o filho estava desacordado, uma ambulância do Samu teria sido acionada, que tentou reanimar a vítima sem sucesso. No Centro de Especialidades Médicas Santa Felicidade, o óbito foi confirmado.

Já na tarde de quarta-feira (28), um novo episódio fatal foi registrado, mas dessa vez em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Uma criança de apenas dois anos morreu afogada no momento em que era banhada pela mãe em uma banheira.

Conforme as informações obtidas pela Ric TV, a mãe havia saído do cômodo onde limpava a filha, e nessa ocasião a menina acabou se afogando. Assim que a mulher retornou ao local, se deparou com a pequena desacordada.

A pequena foi levada rapidamente para a Unidade de Saúde Martinópolis. Os funcionários da instituição tentaram reanimá-la, mas não obtiveram êxito.

E, por fim, na madrugada desta sexta-feira (30) um bebê de um ano morreu durante um incêndio em uma residência situada em um condomínio de luxo, em Maringá, norte do Paraná. O menino foi encontrado sem vida junto de uma babá, de 50 anos, dentro de um banheiro do imóvel.

As chamas começaram no piso inferior da moradia durante a madrugada e se propagaram para as outras áreas da casa.

O Corpo de Bombeiros informou que havia pelo menos quatro pessoas na residência no momento do incêndio. A babá se trancou em um dos banheiros, junto com o bebê, e morreram após inalarem fumaça.

Uma mulher de 35 anos e uma criança de três foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Santa Casa, sem ferimentos de queimadura.

